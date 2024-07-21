شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول يعتزم شراء وحداته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "الخبير المالية" إن مجلس إدارة صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول وافق في قراره بنظام التمرير الخميس الماضي على توصية مدير الصندوق بشأن رفع التوصية إلى اجتماع مالكي الوحدات، لاعتماد، شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء، بحدٍ أقصى ما نسبته 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق عند الطرح.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سعر شراء الوحدات لا يتجاوز صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة، مع مراعاة الالتزام بما ورد في كلٍ من: نظام هيئة السوق المالية (الهيئة)، ولوائحها التنفيذية، وكذلك مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على اعتماد، سياسة توزيع أرباح الصندوق بحسب ما سيتم عرضه على مالكي الوحدات خلال اجتماع مالكي الوحدات والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا، مشروطةً بموافقة الهيئة.

وشملت موافقات الصندوق: اعتماد، تفويض مدير الصندوق بتعيين صانع سوق مع الأخذ بالاعتبار نظام الهيئة، ولوائحها التنفيذية، مشروطةً بموافقة الهيئة على هذا المقترح.

وتضمنت الموافقات: اعتماد التوصية إلى مالكي الوحدات على تعديل مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق حيثما ينطبق، وذلك لتشمل التعديلات المشار إليها في الفقرات (2 و 3) من هذا القرار.

وأوضح أن عدد الوحدات المقرر شرائها20 مليون وحدة عادية، وستكون طريقة التمويل من صافي قيمة أصول الصندوق.

وأشارت إلى أن التصويت على القرارات الخاصة سيكون من قبل اجتماع مالكي الوحدات، والتي سوف يعلن عن موعدها لاحقاً.

ونوهت بأن عملية الشراء ستكون من خلال السوق، ولن تكون من خلال صفقة خاصة.

وأضافت أن الوحدات المشتراة لن يكون لها أية حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات وأحقية في توزيعات الصندوق. وستكون عمليات الشراء على مدى اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة مالكي الوحدات.