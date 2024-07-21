شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جبسكو» توافق على تعديل النظام الأساسي للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الجبس الأهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي انعقد مساء يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.

وشملت النتائج الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع و القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (370.000) ريال شامله ضريبة القيمة المضافة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد , وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .