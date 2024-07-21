شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تأهيل «الخليجية العامة» لمزاولة أنشطة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني استلامها موافقة هيئة التأمين على تجديد تأهيل الشركة لمزاولة أنشطة التأمين الصحي لمدة سنة واحدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التجديد يبدأ من تاريخ 9 أغسطس 2024م وينتهي بتاريخ 8 أغسطس 2025م.

وأضافت أن هذه الموافقة مشروطة بسريان ترخيص الشركة.