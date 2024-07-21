شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «نادك» تقفز إلى 111.88 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، صافي ربح يقدر بنحو 111.88 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 71.8%، مقارنة بـ65.13 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 0.53٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد بمبلغ 43.09 مليون ريال وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مبيعات الحليب الخام والقطاع الزراعي.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.14٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البيع.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الحالي مبلغ 111.88 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بمبلغ 101.33 مليون ريال خلال الربع السابق.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.16٪ مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في أسعار المواد.

وبلغ صافي ربح الشركة للفترة الحالية 213.21 مليون ريال مقابل صافي ربح 102.82 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية بنسبة 7.32٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 2.04٪ وايرادات قطاع البروتين الجديد بقيمة 92.78 مليون ريال سعودي وقد قابل هذه الزيادة انخفاض في مبيعات قطاع الزراعة بنسبة 21.87%.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.32٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البيع.