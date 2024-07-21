شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: ترسية مشروع مع وزارة السياحة بـ23.97 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع توسعة أجهزة البنية التحتية في مراكز البيانات مع وزارة السياحة لمدة سنتين.

وأضافت الشركة في بيان على تداول، أن قيمة المشروع تقدر بنحو 23.977 مليون ريال.

وأوضحت أن المشروع يتضمن: تزويد وزارة السياحة بأجهزة للبنية التحتية تتوافق مع متطلبات مركز البيانات الخاصة بالوزارة والتي تضمن تكاملها وتوافقها بشكل كامل.

