الاقتصاد

«شور»: ترسية مشروع مع وزارة السياحة بـ23.97 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع توسعة أجهزة البنية التحتية في مراكز البيانات مع وزارة السياحة لمدة سنتين.
وأضافت الشركة في بيان على تداول، أن قيمة المشروع تقدر بنحو 23.977 مليون ريال.
وأوضحت أن المشروع يتضمن: تزويد وزارة السياحة بأجهزة للبنية التحتية تتوافق مع متطلبات مركز البيانات الخاصة بالوزارة والتي تضمن تكاملها وتوافقها بشكل كامل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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