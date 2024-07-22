شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تفوز في منافسة رخص كشف خام الملح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أسماء 4 شركات فائزة في منافسة الحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الشركات الفائزة هي: شركة خالد الزاهد وأولاده، ومصنع شركة إبراهيم العيسى وشريكه للملح، وشركة الرياض لصناعة الملح المحدودة، وشركة رستن للصناعة.

وبيّن "الجراح" أن مجمع سبخة رأس القرية، هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كيلومترات، وينكشف خام الملح طبيعياً في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية. دعم الصناعات التحويلية أفاد بأن خام الملح بالسبخة؛ يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يجري تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخالٍ من الشوائب بنسبة تقارب 99% من كلوريد الصوديوم.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الوزارة تلقت 6 طلبات للمشاركة في منافسة الحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية، تم الإعلان عنها في شهر مارس 2024، من خلال "منصة تعدين"، واجتازت 5 طلبات مرحلة التأهيل، بينما لم يستوفِ طلب واحد المتطلبات المطلوبة.

وأكد "الجراح" أن مراحل المنافسة تضمنت إعلان استيفاء متطلبات التأهيل لدخول المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، وعقد ورش عمل للشركات المؤهلة، وتنظيم زيارة ميدانية للتعرف على المجمع، ثم إطلاق عملية المزايدة على الرخص المطروحة، وأخيراً إعلان النتائج والشركات الفائزة.

ويأتي إعلان المواقع التعدينية للمنافسة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتطويراً لإجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات، وتشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي، وخلق الفرص الوظيفية.