شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب الفلبين بقوة 4.8 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة "سامار الشرقية" في الفلبين.

ووقع مركز الزلزال على بعد 22 كيلومترا من بلدية "سولات" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات. زلازل الفلبين وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع الفلبين في "حزام النار" بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90 في المائة من الزلازل في العالم.