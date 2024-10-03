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زلزال يضرب الفلبين بقوة 4.8 درجة

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة "سامار الشرقية" في الفلبين.
ووقع مركز الزلزال على بعد 22 كيلومترا من بلدية "سولات" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

زلازل الفلبين

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وتقع الفلبين في "حزام النار" بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90 في المائة من الزلازل في العالم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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