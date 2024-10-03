شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 وإصابة 12.. جنود مكسيكيون يفتحون النار على مهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح جنود مكسيكيون النار على مجموعة من المهاجرين كانوا يسافرون مع مهربين، مشتبه بهم في شاحنة.

وأسفر الحادث عن مقتل ستة وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت وزارة الدفاع. أفراد في عصابات وأشارت الوزارة إلى اشتباهها في المهاجرين في البداية وظنت بالخطأ أنهم أفراد في عصابات.

ووقع الحادث في ولاية تشياباس جنوبًا بالقرب من فيلا كومالتيتلان خلال دورية ليلية.

وبحسب الجنود المشاركين في الحادث، فقد صادفوا قافلة من ثلاث مركبات في أثناء الدورية وأطلقوا النار بعد سماعهم إطلاق نار.

وكان المهاجرون جزءًا من مجموعة تضم 33 شخصا من دول مثل مصر ونيبال وكوبا والهند وباكستان. تعليق عمل جنديين وبحسب الوزارة، جرى تعليق عمل جنديين من المشاركين في الحادث، وتم فتح تحقيق.

وتزامن إطلاق النار مع أداء الرئيسة كلوديا شينباوم اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة المكسيك.

ونشر الجنود في المكسيك لفترات طويلة من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي وتنفيذ عمليات ضد عصابات المخدرات.

ويستخدم العديد من المهاجرين، الذين يفرون من العنف والفقر، المكسيك كمعبر إلى الحدود الأمريكية.