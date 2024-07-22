شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولات رقابية لضمان الالتزام بكود البناء السعودي في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

تحسين مستوى التشييد

تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف، ممثلة في إدارة كود البناء والمكاتب الهندسية، جولات رقابية ميدانية على المباني تحت الإنشاء في مختلف أنحاء المحافظة.وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من جودة البناء والالتزام باشتراطات كود البناء السعودي.وتسعى أمانة الطائف من خلال هذه الجولات إلى متابعة تطبيق كود البناء ومعاقبة المنشآت المخالفة للاشتراطات، بهدف تحسين مستوى التشييد وضمان السلامة والصحة العامة.وأوضحت الأمانة أن كود البناء السعودي يعد مرجعية فنية وهندسية وقانونية لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين المصمم والمشرف والمقاول المنفذ والمالك، مما يعزز كفاءة المباني وسلامتها واستدامتها.كما يسهم الكود في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد استخدام المياه والطاقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية ستستمر لضمان التزام المواطنين والمقاولين بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، بهدف الحفاظ على سلامة الأبنية والمنشآت ومنع التجاوزات في المواصفات الإنشائية.