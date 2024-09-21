شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تحبط ترويج كميات من "الشبو" المخدر بالشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف السلطات الأمنية في المملكة جهودها لمكافحة الترويج الإجرامي للمخدرات، إذ أحبطت تهريب كميات من المخدرات في مناطق المملكة.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الهيروين المخدر و18 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وألقت "مكافحة المخدرات" على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

