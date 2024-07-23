شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليصل لمستوى 1.993 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 80.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 29195.24 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.69% ليبلغ 6680.95 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.79% ليصل إلى مستوى 9603.31 نقطة.