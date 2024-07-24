شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-7-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبوات الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 14 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 994.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 84.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 8.18%، واستحوذت المؤسسات على 30.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 262 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 108.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء 18.1 مليون جنيه، 375.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 29195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 35836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12615 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 6680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 9603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.60%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 58.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 15.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.43%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 33 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 6.28%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 45.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.774 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.868 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.65%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 38.850 بنسبة تراجع بلغت 2.51%.