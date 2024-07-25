شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الأربعاء، على انخفاض عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع.وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 128.10 نقطة، أو 2.31%، ليصل إلى 5427.64 نقطة.كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 654.94 نقطة، أو 3.64%، ليصل إلى 17342.41 نقطة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 499.21 نقطة، أو 1.24%، إلى 39858.88 نقطة.