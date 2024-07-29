شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مؤشر ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل بنسبة 16% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء نمو نتائج التسجيل والتراخيص خلال الربع الأول من عام 2024.

وتأتي نتاجًا للدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة. ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل وأشارت "الغذاء والدواء" إلى النمو الملحوظ لمؤشر إصدار ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل بنسبة 16%، نتيجةً للدعم المقدم للاستثمار المحلي.

كما شهد مؤشر تصنيف المنتجات نموًا وصل إلى ما نسبته 25%.

ويأتي ذلك انعكاسًا لزيادة وعي العملاء بتطور التنظيمات التشريعية والمسارات الرقابية لدى الهيئة، ومتابعتهم للتحديثات الدورية التي تصدرها. ترخيص الدعاية والإعلان وأوضحت أن معدل طلبات ترخيص الدعاية والإعلان عن الأدوية اللاوصفية حقق نموًا وصل إلى 57%، حرصًا على دعم وتحقيق سلامة المنتجات التي يتم تسويقها في المملكة.

وأشارت إلى نمو معدل طلبات الترخيص لحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي بنسبة 69%، تعزيزًا للصحة العامة وزيادةً لوعي المجتمع.

وذكرت الهيئة أنها خفضَّت مدة إصدار ترخيص وتعيين المختبرات الخاصة إلى 3 أيام عمل، دعمًا منها وتمكينًا للمستثمرين.

