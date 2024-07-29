إثيوبيا تخطط لتعويم عملتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

تخطط إثيوبيا لتعويم عملتها “البر” كجزء من إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية، وفقا لرئيس الوزراء الأثيوبى آبي أحمد.

وكان لدى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي نظام سعر صرف عائم موجه تسبب في نقص الدولار الضروري للواردات وإعادة الأرباح للمستثمرين الأجانب، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، وأحد أهداف البرنامج هو “تصحيح تشوهات الصرف الأجنبي وحل مشاكل العجز في ميزان المدفوعات الهيكلي” ، حسبما قال آبي في بيان مطول نشر على منصة إكس ، تويتر سابقا.

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