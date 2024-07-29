شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال مقابل الجنيه

سعر الريال اليوم

سعر الريال اليوم مقابل الجنيه

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 12.82 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 12.81 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي، 12.83 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 12.79 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 12.77 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.