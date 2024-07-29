شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب على الذهب في الصين بعد ارتفاع أسعاره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الطلب على الذهب في الصين بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، مع تراجع المبيعات في متاجر المجوهرات بالصين نتيجة امتناع المشترين عن الشراء.

وذكر مجلس الذهب الصيني في تقرير ربع سنوي أنه تراجع إجمالي الطلب على الذهب في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% سنويا إلى 524 طن.

ومن جانبها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مبيعات المجوهرات في الصين تراجعت خلال الربع الثاني من العام بنسبة 52% سنويا.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات الربع الثاني من العام تعتبر تراجعا حادا عن الربع الأول عندما دفعت مشتريات بنك الشعب (المركزي) الصيني والمستهلكين في الصين أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية متتالية، حيث جاءت مشتريات الذهب في إطار التحوط ضد الأزمة العقارية طويلة الأجل في الصين.

وتوقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب خلال الشهرين الماضيين بعد مشتريات مستمرة على مدى 18 شهرا سابقة.

وأدت الأسعار المرتفعة وضعف أداء الاقتصاد الصيني، إلى تراجع مبيعات السلع غير الأساسية مثل المجوهرات، في الوقت نفسه فإن تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والطلب المتزايد على الملاذ الآمن بسبب حالات عدم اليقين الجيوسياسية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر مازالت تدفع أسعار الذهب العالمية نحو الارتفاع.

وقال مجلس الذهب الصيني إن مبيعات المجوهرات في الصين تراجعت بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الحالي، لكن ارتفاع مبيعات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 46% ساهم في الحد من تاثير تراجع مبيعات المجوهرات على إجمالي مبيعات المعدن النفيس في السوق الصينية.

وقال المجلس إن هامش ارتفاع السعر في المجوهرات أعلى من السبائك والعملات المعدنية.

وتشمل الأرقام الواردة في التقرير المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية والاستهلاك الصناعي ولكنها لا تشمل مشتريات البنك المركزي.