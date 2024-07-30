شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينمو الاحتياطى الأجنبى من مصادر إنتاجية فى برنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

يناقش برنامج بنكنوت، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، كيف ينمو الاحتياطى الأجنبى من مصادر إنتاجية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ8 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365” والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى.