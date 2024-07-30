شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات طفيفة في الأسهم الأمريكية.. وداو جونز الصناعي يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الأسهم الأمريكية شهدت تغيرات طفيفة أمس الإثنين مع ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالأحداث، فيما أغلقت مؤشرات ستاندرد آند بورز500 وناسداك على ارتفاع، بينما انخفض متوسط مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف.وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز500 عند 5463.54 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.08%، مع حجم تداول بلغ 2.294 مليار سهم.أشار إلى أن متوسط مؤشر داو جونز الصناعي أغلق عند 40،539.93 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.12%، مع حجم تداول بلغ 271.197 مليون سهم.وأغلق مؤشر ناسداك المركب عند 17،370.20 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.07%، مع حجم تداول بلغ 4.217 مليار سهم.وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو، الصادرة الأسبوع الماضي، أن التضخم في الولايات المتحدة أكثر صلابة مما كان متوقعاً، وتجاوزت القراءات الشهرية والسنوية التوقعات.وتشير عقود الفائدة الفيدرالية الآجلة لشهر ديسمبر 2024، وفقاً لبورصة شيكاغو التجارية، إلى توقعات السوق بتخفيض بمقدار 54 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام.وبالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من المقرر أن يعلن كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا عن سياساتهما النقدية.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان، الذي يختلف عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في مجموعة السبع، أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. في المقابل، يتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا دورة تيسيرية في الأول من أغسطس.أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، عاكسة المكاسب السابقة، وسط انتظار المستثمرين لإعلان نتائج الأرباح واجتماعات البنوك المركزية.انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53% ليغلق عند 18،320.67 نقطة.وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.98% ليغلق عند 7،443.84 نقطة. انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 0.97% ليغلق عند 4،815.39 نقطة.وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.08% ليغلق عند 8،292.35 نقطة.شهدت الأسواق الآسيوية بداية إيجابية، مدعومة بالمكاسب في وول ستريت وتوقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية. كما أن اجتماع بنك اليابان المرتقب عزز مشاعر التفاؤل.وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.13% ليغلق عند 38،468.63 نقطة.وصعد مؤشر هانج سنغ في هونج كونج بنسبة 1.28% ليغلق عند 17،238.34 نقطة.وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.03% ليغلق عند 81،355.84 نقطة.وانخفض سعر الذهب من 2403 دولار إلى 2377 دولار للأوقية، في ظل تراجع الطلب في آسيا وسط المخاوف الاقتصادية الصينية.وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية الرئيسية. انخفض سعر النفط الخام بنحو 2%، وسط مخاوف جيوسياسية في الشرق الأوسط.وأغلق خام برنت عند 79.78 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس عند 75.81 دولار للبرميل.ساد الهدوء نسبياً في سوق العملات، مع ارتفاع ملحوظ للين الياباني مقابل العملات الرئيسية.وانخفض الين الياباني بنسبة 0.17% إلى 153.98 مقابل الدولار الأمريكي.وبحسب التقرير الصادر عن "إيه بي إم كابيتال"، تراجع اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.0823 مقابل الدولار الأمريكي. فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.2865 مقابل الدولار الأمريكي.وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.26% إلى 0.6554 مقابل الدولار الأمريكي.