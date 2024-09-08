شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البريد تصرف معاشات لـ4.97 مليون مواطن بقيمة 16.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

صرفت مكاتب البريد، معاشات شهرية لعدد مستفيدين بلغ 4.97 مليون مستفيد بقيمة 16.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2024، وذلك في إطار حرص هيئة البريد على تطوير تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية ومن بينها صرف المعاشات.

كما نجحت مكاتب البريد، في إرسال 3.16 مليون رسالة بريدية بنهاية يونيو 2024، وإرسال 146.3 ألف بعثية من خلال البريد السريع، كما أرسلت 66.6 ألف طرد من خلال الطرود البريدية المتداولة، بحسب بيانات موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفعت عدد مكاتب البريد في مصر إلى 4650 مكتب بريدي في نهاية يونيو 2024، ما بين 4643 مكتب بريدي حكومي، و16 مكتب بريدي أهلي، وذلك في إطار حرص البريد المصري على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتعاش في كافة ربوع الوطن من خلال أكبر شبكة ممكنة من المكاتب البريدية والوكالات البريدية والخطوط الطوافة.

وخلال الفترة الماضية، نجحت وزارة الاتصالات، في تطوير 814 مكتب بريدي خلال المرحلة الأولى من مشروع تطوير مكاتب البريد في مصر، بنسبة إنجاز تتجاوز 99%، ويتبقى تطوير 10 مكاتب ضمن هذه المرحلة، كما تم الانتهاء من تطوير 745 مكتبًا من مكاتب المرحلة الثانية بنسبة تفوق 83% وجار العمل على الانتهاء من تطوير 17 مكتباً ضمن تلك المرحلة، كما انه جار تطوير المرحلة الأخيرة بواقع 600 مكتب من مكاتب البريد القابلة للتطوير بنهاية العام المالي الحالي.

وكان البريد المصرى أطلق خدمة "وصلها اكسبريس" والتى تعد تطوير لخدمة وصلها التى تم اطلاقها فى 2022، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.

كذلك تم نشر 1800 ماكينة صراف آلى تابعة للبريد المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية صعوداً من 40 ماكينة فى عام 2018، كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.