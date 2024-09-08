شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: انخفاض عدد شركات التأمين إلى 41 شركة بنهاية يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 41 شركة بنهاية يونيو عام 2024 مقابل 42 شركة بنهاية يونيو عام 2023، وزادت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات بنهاية يونيو 2024 مقابل 5 مجمعات بنهاية يونيو 2024، واستقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.

فيما تراجعت أعداد المهنيين في مجال التأمين بنهاية يونيو عام 2024، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 96 وسيط بنهاية مارس الماضي مقابل 97 وسيط بنهاية يونيو عام 2023، وانخفض عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 14125 وسيط إلى 14442 وسيط، واستقر عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) عند 31 خبيرا، فيما انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 311 خبيرا إلى 308 خبيرا.

كما تراجع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء في يونيو عام 2023 إلى 9 خبراء في يونيو عام 2024، وانخفض عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 379 خبيرا إلى 362 خبيرا، وتراجع عدد الخبراء الاكتواريون من 52 خبيرًا إلى 46 خبيرًا.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة لشركات التأمين إلى 21.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 23.2%، وذلك نتيجة زيادة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 11.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.