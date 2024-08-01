شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الزيارة التي يجيرها الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر حاليا، تظهر البيانات تطور التبادل التجاري بين مصر والإمارات والذي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 12.5%، موزعة بين الصادرات المصرية إليها بقيمة 380.1 مليون دولار بالربع الأول من العام الماضى، مقابل 379 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 0.3%.

وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات نحو 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، مقابل 522.7 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 21.4%.

وجاء ترتيب أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات بالربع الأول من عام 2024، وفقا لما يلي:

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 87.2 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 58.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 45 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 23 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 21.6 مليون دولار.

6. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 13.9 مليون دولار.

7. زيوت عطرية بقيمة 13.8 مليون دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 11.4 مليون دولار.

9. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.7 مليون دولار.

10. بذور وأثمار زيتية بقيمة 7.4 مليون دولار.