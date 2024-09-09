الحبس ٦ أشهر.. تعرف على عقوبة إهمال الوالدين لأطفالهم وفقا للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، عدد من العقوبات، على الوالدين حال عدم الاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه.

ويرصد الخليج 365، أبرز العقوبات التي نص عليها قانون الطفل، ضد الوالدين إذا ما ارتكابا ما يخل الحفاظ على الطفل ويعرض حياته للخطر والتي جاءت علي النحو التالي:-

نصت المادة 114 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف للحكم.