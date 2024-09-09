شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل والجموم والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وأضافت المديرية أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران.