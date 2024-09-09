في عيدهم الـ 72.. أبو صدام يكشف عن أهم مطالب الفلاحين من الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن حل أزمة شح الأسمدة وارتفاع أسعارها أحد أبرز طلبات الفلاحين في عيدهم الـ 72، لافتًا إلى أن وصول طن الأسمدة الكيماوية في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه يثقل كاهل الفلاحين.

وأضاف أن توفير مستلزمات الزراعة بكميات كافية وأسعار مناسبة بات طلب كافة المزارعين؛ حيث يطالبون الدولة بتوفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة بكميات كافية وأسعار مناسبة وكذلك مستلزمات تركيب وتشغيل وإنشاء محطات الطاقة الشمسية وإقامة طرق الري الحديثة مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى من أسمدة وتقاوي، وكذلك خفض أسعار الكهرباء والوقود الخاصة بالعمليات الزراعية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الإرشاد الزراعي أحد أهم طلبات الفلاح حيث يطالب الفلاحين بندوات ومؤتمرات وبرامج تلفزيونية مستمرة للتوعية والإرشاد بكل ما يخص القطاع الزراعي مع ضرورة تكريم المتميزين من المزارعين في كل المجالات الزراعية وتشديد الرقابة علي المبيدات وزيادة القوافل البيطرية وتوفير الأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات بأسعار مناسبة وبكميات كافية وكذلك توفير مستلزمات الأعلاف.

وأكد أبو صدام، علي ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالفلاحين والقطاع الزراعي وتفعيلها علي الوجه الأكمل حيث ألزم الدستور الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها وشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح والتعاون مع النقابات والاتحادات الفلاحية وكذلك تمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في المجالس النيابية والمحلية.

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