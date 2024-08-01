شكرا لقرائتكم خبر عن مع تصاعد التوترات.. ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية يوم الأربعاء، مع تزايد المخاطر التي تهدد انتظام الامدادات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في هجوم جوي استهدف مقر إقامته بإيران، في أعقاب هجوم جوي إسرائيلي ضد العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة القياسية تسليم سبتمبر المقبل ارتفعت في ختام تعاملات الأربعاء بنسبة 2ر2%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أسابيع، في الوقت الذي يشعر فيه المتعاملون بالقلق بشأن قدرتهم على تكوين مخزونات لفصل الصيف.

تهديد استقرار الإمدادات

وتهدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط استقرار الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية في الوقت الذي تتزايد فيه المنافسة على هذا الوقود بين أوروبا وآسيا.

وفي الوقت نفسه، تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الشهر الحالي بنسبة 30% تقريبًا عن المتوسط، بحسب بيانات حركة ناقلات الغاز المسال.



كما أدى توقف الإنتاج في الحقول النرويجية إلى نقص الإمدادات في السوق العالمية، في حين أن مستويات التخزين في المستودعات الأوروبية جيدة بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام، كما أدى الطقس الحار إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة تكييف الهواء.

العقود الهولندية القياسية

وأنهت العقود الهولندية القياسية تسليم سبتمبر المقبل تعاملات الأربعاء بسعر 87ر35 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وقال فلورنس شميت محلل أسواق الطاقة في رابو بنك، إن المزيد التصعيد في الشرق الأوسط أظهر مدى السرعة التي يمكن أن ترتفع به أسعار الغاز الطبيعي في يوم واحد.