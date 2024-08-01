شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة النقل والتخزين تقود ارتفاع قيمة مشروعات الهيئات الاقتصادية لـ641 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023 " عن ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل 641.9 إلى مليار جنيه، بينما كانت نحو 147.9 مليار جنيه عن عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت 334%.

وارجعت النشرة هذه الزيادة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل إلى 321.1 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت 379% نتيجة لإضافة الهيئة القومية للأنفاق لقطاع النقل والتخزين، كما ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل إلى 1463.7 مليار جنيه مقابل 1130 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 29.5% نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قيمتها 27% عن عام 2021/2022.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة الأصول المتداولة ارتفعت خلال فترة الدراسة لتصل إلى 5476.8 مليار جنيه، مقابل 3372.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 62.4% عن عام 2021/2022، وذلك نظرا للارتفاع في كافة عناصرها "المخزون-مدينون-استثمارات مالية- نقدية بالبنوك" عن عام 2021/2022، كما ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 452.9 مليار جنيه، مقابل 339.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 33.3% عن عام 2021/2022، وذلك نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة زيادة بلغت 37.3% عن عام 2021/2022.