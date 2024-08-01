شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب بعد تثبيت «الفيدرالي» الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفظ المعدن الأصفر خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بأعلى مستويات سجلها منذ إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة.

وشهدت العقود الفورية للذهب استقرارًا عند 2446.41 دولار للأوقية؛ في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر المقبل بنسبة 0.7% إلى 2490.15 دولار للأوقية. أسعار الذهب اليوم كانت أسعار سبائك الذهب قد شهدت ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات أمس، لتقترب من أعلى مستوى قياسي لها عند 2483.78 دولار للأوقية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

