أمانة منطقة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمشروع تطوير وتشغيل وصيانة مبنى تجاري شبه قائم في مدينة التمور بمدينة بريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة التجارية، لمشروع تطوير وتشغيل وصيانة مبنى تجاري شبه قائم في مدينة التمور بمدينة بريدة، لمدة 25 سنة، وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة على مساحة 16873م2، والتي تهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنطقة، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص).

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