شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة توافق لـ«سلوشنز» على مشروع مشترك مع «جدة للتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وكانت شركة سلوشنز قد أعلنت في موقع تداول في 29 مايو الماضي، توقيعها اتفاقية مشروع مشترك مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة جدة) لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

ويخضع إتمام الصفقة لشروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية، فيما ستعلن الشركة أي تطورات جوهرية في حينه.