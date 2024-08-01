الاقتصاد

هيئة المنافسة توافق لـ«سلوشنز» على مشروع مشترك مع «جدة للتنمية»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة توافق لـ«سلوشنز» على مشروع مشترك مع «جدة للتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وكانت شركة سلوشنز قد أعلنت في موقع تداول في 29 مايو الماضي، توقيعها اتفاقية مشروع مشترك مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة جدة) لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويخضع إتمام الصفقة لشروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية، فيما ستعلن الشركة أي تطورات جوهرية في حينه.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا