شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم في كوريا إلى 2.6% في يوليو الماضي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في كوريا ارتفع في شهر يوليو الماضى بسبب ارتفاع أسعار الفواكه ومنتجات البترول، لكنه ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن أسعار المستهلك – وهي مقياس رئيسي للتضخم – ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو الماضى، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشهر الذي سبقه، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار.
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