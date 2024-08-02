الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في كوريا إلى 2.6% في يوليو الماضي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في كوريا ارتفع في شهر يوليو الماضى بسبب ارتفاع أسعار الفواكه ومنتجات البترول، لكنه ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.

 

 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن أسعار المستهلك – وهي مقياس رئيسي للتضخم – ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو الماضى، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشهر الذي سبقه، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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