الاقتصاد

استمرار تراجع الأسهم الأوروبية وسط عزوف عالمي عن المخاطرة

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% اليوم الجمعة، متماشية مع اتجاه عالمي للعزوف عن المخاطرة، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون بيانات متباينة من عدد من الشركات لقياس معنويات السوق.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض طفيف بواقع 0.1% هذا الأسبوع.
وجاءت تداولات جميع القطاعات الفرعية في المنطقة الحمراء، وخسر قطاع التكنولوجيا 3.7%، وتراجع قطاع الخدمات المالية 2.6%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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