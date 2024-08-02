شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الأسهم الأوروبية وسط عزوف عالمي عن المخاطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% اليوم الجمعة، متماشية مع اتجاه عالمي للعزوف عن المخاطرة، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون بيانات متباينة من عدد من الشركات لقياس معنويات السوق.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض طفيف بواقع 0.1% هذا الأسبوع.

وجاءت تداولات جميع القطاعات الفرعية في المنطقة الحمراء، وخسر قطاع التكنولوجيا 3.7%، وتراجع قطاع الخدمات المالية 2.6%.

