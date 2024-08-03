“المركزي الروسي” يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، وذلك حتى الـ 5 من أغسطس الجاري، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 8 كوبيكات مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 85.7024 روبلاً.

وأجرى البنك المركزي تخفيضاً لسعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2 كوبيك ليبلغ 92.8291 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 11.8307 روبلاً.

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