الاقتصاد

بلدية محافظة رياض الخبراء تطرح 6 فرص استثمارية بمختلف المجالات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء، عن طرح 6 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أمام منشآت القطاع الخاص، في مختلف المجالات التجارية، والرياضية والترفيهية، والصناعية، وذلك سعياً لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمار بالمنطقة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص)  https://furas.momra.gov.sa/

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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