بلدية محافظة رياض الخبراء تطرح 6 فرص استثمارية بمختلف المجالات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء، عن طرح 6 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أمام منشآت القطاع الخاص، في مختلف المجالات التجارية، والرياضية والترفيهية، والصناعية، وذلك سعياً لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمار بالمنطقة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص) https://furas.momra.gov.sa/

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