شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 3-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 3-8-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتسجل العملة الأوروبية حالة من الاستقرار الملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصرف.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.58 للشراء

52.69 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.45 للشراء

52.66 للبيع

يورو

سعر اليورو في بنك مصر

52.50 للشراء

52.66 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.48 للشراء

52.66 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.50 للشراء

52.67 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.54 للشراء

52.71 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

52.54 للشراء

52.71 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.50 للشراء

52.66 للبيع