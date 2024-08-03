شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. دعم الصعود بسبب الأوقية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا كبيرا خلال جلسة الأمس بسبب التغيرات الكبيرة في سعره العالمي، ولكنه في النهاية أغلق على تراجع، ومع بداية جلسة اليوم السبت يحاول التعافي من جديد والعودة إلى الاستقرار.





اسعار الذهب اليوم :عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3330 جنيها.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

تأثر سعر الذهب في مصر أمس بالحركة العنيفة لسعر أونصة الذهب العالمي، فبعد أن ارتفع وسجل أعلى مستوى يوم أمس عند 3355 جنيها للجرام عاد إلى التراجع من جديد واقترب من مستوى الدعم 3300 جنيه للجرام قبل أن يغلق عند 3320 جنيه للجرام.

بشكل عام خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 60 جنيها للجرام عيار 21، حيث أغلق عند المستوى 3320 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3260 جنيه للجرام.



خلال هذا الأسبوع كان الزخم الصاعد هو المسيطر على سعر الذهب المحلي بدعم من سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي الذي شاهدناه في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الرسمي، والذي أنهى الأسبوع عند متوسط 48.75 جنيه لكل دولار بينما كان بداية الأسبوع عند متوسط 48.40 جنيه لكل دولار.

أحد الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار هو أخبار عن خروج بعض التدفقات النقدية الأجنبية من سندات الخزانة المصرية، وهو ما تسبب في ارتفاع مستويات الدولار، ليساعد هذا على رفع سعر الذهب في مصر، ولكن في النهاية تظل تحركات سعر الصرف داخل نطاق محدد بدون تغيرات عنيفة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من برنامج تمويل مصر بقيمة 820 مليون دولار، وأشار الصندوق أن الجهود الأخيرة للحكومة المصرية في استعادة استقرار الاقتصاد جاءت بنتائج إيجابية بالرغم من استمرار التضخم المرتفع.