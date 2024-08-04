شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار حديد التسليح.. شعبة مواد البناء تؤكد استقراره عند 37 ألف جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعارحديد التسليح اليوم الأحد 4-8-2024 ، عند 37 ألف جنيه، وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، استقرار سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع لشهر أغسطس 2024 عند نفس مستويات الشهر الماضي.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة، أن الأسعار المسجلة حاليًا لطن الحديد تبدأ من 37 ألف جنيه في أرض المصنع مضاف عليها 14 % شامل القيمة المضافة ويصل سعر الطن إلى 40700 جنيهاً للطن في مصانع أخرى.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء منذ شهرين بعد انضباط سعر الصرف وحدوث تراجع في سعر الدولار واختفاء السوق السوداء.