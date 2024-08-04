شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يسيطر على مؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 10:44 ص

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات جلسه اليوم الأحد .

وبدأ مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على هبوط بنسبة محدودة بلغت 1.99% ليصل مستوى 28774 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.11% ليصل عند مستوى 12427 نقطة .

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل عند مستوى 35098 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.78% ليصل عند مستوى 6619 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.6% ايصل إلى مستوى 9466 نقطة.