شكرا لقرائتكم خبر عن 114مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال يومين نتيجة انهيار البورصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال يومين 114 مليار جنيه ليصل إلى حوالى1890 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.06 تريليون جنيه إغلاق الخميس الماضى.

وجاء هبوط البورصة المصرية بشكل حاد نتيجة تأثرها بأداء البورصات العالمية وهبوط بورصة امريكياً والبورصات العالمة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية وارتفاع مستويات البطالة والذى صدر يوم الجمعه الماضى، بالإضافة إلى التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة .

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على تراجع بنسبة بلغت 2.33% ليصل عن مستوى 27840 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"على تراجع بنسبة 2.33% ليصل عند مستوى 12037 نقطة .

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على تراجع بنسبة 2.53% ليصل عند مستوى 33818 نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على تراجع بنسبة 5% ليصل عند مستوى 6168 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على تراجع بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 8898 نقطة.