شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط عن أقل مستوياتها منذ 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الاثنين، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بتراجع كبير.

في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم في الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية في طهران.

تراجع خام برنت

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي في صباح اليوم بأقل من 76 دولار للبرميل، بعد تراجعه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند أقل مستوى له منذ يناير الماضي.



كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 4ر72 دولار للبرميل.

تراجع أسعار الأسهم

وألقى التراجع الحاد لأسعار الأسهم اليوم بظلاله على سوق النفط التي تعاني بالفعل القلق بشان حالة الطلب على الطاقة في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وأسهم المضاربون في تفاقم التراجع لسوق النفط، إذ خفض مديرو الأموال رهاناتهم خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي بأكبر قدر منذ عام 2022.

كما تراجعت رهاناتهم على ارتفاع أسعار البنزين إلى أقل مستوياتها منذ 2017.



تباطؤ الطلب

وتراجع سعر النفط على مدى 4 أسابيع في ظل مؤشرات على تباطؤ الطلب في كل من الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي أطلقت فيه الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خططا لتحفيز الاستهلاك المحلي في مطلع الأسبوع الحالي.

في الوقت نفسه فإن سعر النفط الخام حاليًا مستقر بالنسبة لمستواه في بداية العام، بعد ارتفاعه في ظل خفض تجمع أوبك بلاس للدول المصدرة للبترول الإنتاج، والمخاوف بشأن ادلاع صراع في الشرق الأوسط.