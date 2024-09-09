شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | "آبل" تعلن مواصفات وسعر هاتف iPhone 16 الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي، عن تفاصيل ومواصفات هاتف آيفون 16 "iPhone 16" الذي يتميز بمواصفات خاصة ينتظرها مستخدمي منتجات آبل.

يتميز الهاتف بألوان جديدة مميزة، كما يتمتع iPhone 16 وiPhone 16 Plus بنفس أحجام الشاشة، مع توفر زر جديد للتحكم في الكاميرا.

يتمتع "iPhone 16" أيضًا بشريحة A18 الجديدة، إذ يتمتر الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة آبل، مع سهولة في التحكم. الذكاء البصري وأكدت الشركة الأمريكية أن سيكون متاح في النسخة التجريبية الشهر المقبل، مع توفر ميزة "الذكاء البصري" من خلال زر التحكم الجديد بالكاميرا.

ويبدأ سعر iPhone 16 وiPhone 16 Plus الجديد من 799 دولارًا و899 دولارًا، مع مساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت. مؤتمر آبل 2024 وانطلق مساء اليوم مؤتمر شركة آبل لعرض الجيل الجديد من منتجاتها، بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت الشركة عن "الساعة الذكية آبل ووتش" Apple Watch Ultra ومواصفتها المميزة، منها سرعة الشحن خلال 30 دقيقة فقط يصل إلى 80%، وكذلك هيكلها المميز وقدرتها على العمل في الماء.

كما أوضحت مواصفات سماعة "AirPods 4" التي تتميز بمواصفات خاصة، إذ تتميز بتصميم مريح مزودة بنموذج ثانٍ مزود بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وكذلك حافظة أصغر مع USB-C.