شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. صناديق استثمار البتكوين تخسر 1.2 مليار دولار في 8 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت صناديق استثمار البتكوين الأمريكية القابلة للتداول في البورصة أطول فترة خروج يومي للاستثمارات منذ بدء تداولها في العام الحالي كجزء من اتجاه أوسع في أسواق المال نحو الانسحاب من الأصول الأعلى مخاطرة.

ويبلغ عدد هذه الصناديق 12 صندوقًا، وخسرت حوالي 1.2 مليار دولار خلال ثمانية أيام حتى 6 سبتمبر الحالي. خسائر البتكوين وتأتي هذه الخسائر في ظل فترة صعبة لأسواق الأسهم والسلع الأساسية بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتضررت أسواق المال بمزيج من بيانات الوظائف الأمريكية، وانخفاض معدل التضخم في الصين.

وتؤثر حالة عدم اليقين على سوق العملات المشفرة، التي أصبحت تقلباتها مرتبطة بشكل وثيق بحركات سوق الأسهم، بسبب الارتباط القصير الأجل المتزايد بين الاثنتين. العملة المشفرة الأكبر في العالم وتعد البتكوين العملة المشفرة الأكبر في العالم، بينما فقدت حوالي 7% من قيمتها منذ بداية الشهر الحالي.

وكانت أنهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة ثم استهلت تعاملات اليوم في نيويورك بمكاسب طفيفة، إذ ارتفعت بنسبة 2.4% إلى 55682 دولار للوحدة الواحدة.

