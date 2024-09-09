شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر آبل 2024.. الكشف عن مواصفات الساعة الذكية Apple Watch Ultra والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق مساء اليوم مؤتمر شركة آبل لعرض الجيل الجديد من منتجاتها، بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت الشركة عن "الساعة الذكية آبل ووتش" Apple Watch Ultra ومواصفتها المميزة، منها سرعة الشحن خلال 30 دقيقة فقط يصل إلى 80%، وكذلك هيكلها المميز وقدرتها على العمل في الماء. هاتف آيفون ويقام عادة إطلاق الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، إذ يتوقع أيضًا الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي خلال المؤتمر.

وظهرت تسريبات تفيد بإضافة زر غلق تقليدي للكاميرا، ورغم تقارير عن اعتزام آبل تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنه لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.