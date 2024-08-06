الاقتصاد

منتصف التعاملات.. ارتفاع في سعر الذهب بمصر

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ونشر موقع "مصراوي" أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2240 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2880 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3840 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2415 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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