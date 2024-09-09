في مشهد مثير للجدل.. محمد معروف يمنع ساديو ماني من تسديد ركلة الجزاء.. هل خالف الحكم المصري القانون؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مواجهة منتخب السنغال وبوروندي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025"، موقفًا غريبًا، كان بطله الحكم المصري محمد معروف الذي أدار اللقاء بينهما اليوم الإثنين.

وحرم معروف اللاعب ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، من تسديد ركلة جزاء، بعد الحصول عليها أمام بوروندي إثر تدخل عنيف من قبل مدافع الفريق المنافس.

وطلب الحكم المصري من ساديو ماني مغادرة أرضية الملعب، بعد تلقيه العلاج، وحرمه من تسديد ركلة الجزاء، وسط اعتراضات كبيرة من النجم السنغالي وزملائه.

من جانبه، أكد الحكم السابق جهاد جريشة أن محمد معروف "لم يخطئ خلال مباراة السنغال وبوروندي، وطبق القانون بحذافيره".

وقال جريشة، في تصريحات لموقع "تليجراف مصر"، إن قرار الحكم معروف بمنع ساديو ماني من تسديد ركلة الجزاء، جاء بسبب عدم حصول اللاعب المتسبب في ركلة الجزاء على بطاقة صفراء أو حمراء، وهذا موقف قانوني صحيح، يستحق الإشادة.

كما قال الحكم الدولي السابق جمال بشير، في تصريحت للموقع، إن قرار محمد معروف بمنع ساديو ماني من تسديد ركلة جزاء “صحيح”، لعدم حصول لاعب بوروندي المتسبب في ركلة الجزاء على بطاقة صفراء.

وبناءً عليه فإنه كان يتوجب على ساديو ماني أن يغادر أرض الملعب بعد خضوعه للعلاج داخل أرضية الملعب.

وحقق منتخب السنغال الفوز على نظيره البوروندي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “بينجو الوطني” في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل هدف المباراة الوحيد إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال من ركلة الجزاء التي حصل عليها ساديو ماني في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد بوروندي عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية عشرة، والتي تضم كل من بوركينا فاسو، بوروندي ومالاوي.

وفيما يلي ترتيب مجموعة السنغال في تصفيات أمم أفريقيا:

1-السنغال 4 نقاط.

2-بوروندي 3 نقاط.

3-بوركينا فاسو نقطة واحدة.

4-مالاوي نقطة واحدة.