بعد أيام من زيارة السيسي لتركيا.. أردوغان: ندعم مصر في وساطتها لوقف الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم مصر في وساطتها "من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع".

وفي كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة التركية اليوم الإثنين، قال أردوغان إنه من الضروري عقد قمة لزعماء منظمة التعاون الإسلامي سريعا لمنع الإبادة الجماعية في غزة، مضيفا: "سرعنا جهودنا لدفع العالم الإسلامي على بذل جهود أكبر لمنع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة."

وأكد الرئيس التركي أنه في حال عدم إيقاف إسرائيل فإن سياسة الاحتلال لن تتوقف بل ستتقدم، مشددا على أن أنقرة ستتخذ كافة الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل المواطنة التركية عائشة نور، وسترفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق، أكد أردوغان أن الوقوف ضد إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا، كما أنه قضية وطنية.

وأضاف الرئيس التركي أن الخطوات التي ننتخذها في علاقاتنا مع مصر وسوريا، تهدف لتأسيس محور تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة التي أطلقتها تركيا في علاقاتها مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين.

وتابع أردوغان: "ما يحدث في غزة ليس حربا بين إسرائيل وفلسطين، بل صراع بين الصهيونية التوسعية والمسلمين المدافعين عن وطنهم."