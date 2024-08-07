شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالإمارات للعام المالى 23/22 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 35.8 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.

وحققت قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز، حيث بلغت 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة بلغت 41.1%.

وفى نفس السياق، سجل قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات نحو مليار دولار فى الربع الأول من عام 2024، مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.