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شكرا لقرائتكم خبر عن من 25 دولة.. متنافسو أولمبياد الذكاء الاصطناعي يبدأون الاختبارات العلمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - خضع المتنافسون في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IAIO) اليوم الاثنين، إلى اختبار علمي نُفذ بشكل فردي امتد إلى نحو 5 ساعات، على أن يشمل برنامج يوم غد الثلاثاء اختبارًا عمليًا تجريبيًا خاصًا بكيفية استخدام منصة ZINDI.
وتأتي هذه المرحلة ضمن الأولمبياد الذي تنظمه في العاصمة الرياض حاليًا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICAIRE، ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي IRCAI بسلوفينيا، بمشاركة أكثر من 25 دولة، وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ويستكمل المتنافسون في اليوم الثالث بعد غدٍ الأربعاء، الاختبارات العملية، يعقبها إعلان الفائزين ومراسم تتويجهم بالجوائز والميداليات بصورة فردية.
وأيضًا نشر ثقافة الأولمبياد الذكية بين الأجيال الحالية، وإتاحة الفرصة للشباب لكسب التجارب والخبرات من الخبراء والملهمين، والاطلاع على أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي والمستجدات في هذا المجال الحيوي الذي يتزايد تأثيره بصورة مستمرة في حياة الأفراد والمجتمعات.
وشاركت كل دولة بفريق واحد مكوّن من 4 طلاب بحد أقصى، وذلك لتحفيز الطلاب على الانخراط في هذا المجال وتمليكهم المعرفة اللازمة.
وتأتي هذه المرحلة ضمن الأولمبياد الذي تنظمه في العاصمة الرياض حاليًا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICAIRE، ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي IRCAI بسلوفينيا، بمشاركة أكثر من 25 دولة، وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ويستكمل المتنافسون في اليوم الثالث بعد غدٍ الأربعاء، الاختبارات العملية، يعقبها إعلان الفائزين ومراسم تتويجهم بالجوائز والميداليات بصورة فردية.
منصة دوليةوتهدف "سدايا" من الأولمبياد الذي تواكب مراحله بدءًا من الغد انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة في المدة 10 - 12 سبتمبر الحالي، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، ليكون منصة دولية للمسابقات في مجال الذكاء الاصطناعي، توفر مظلة تجمع الموهوبين وتعزز مهاراتهم وقدراتهم.
وأيضًا نشر ثقافة الأولمبياد الذكية بين الأجيال الحالية، وإتاحة الفرصة للشباب لكسب التجارب والخبرات من الخبراء والملهمين، والاطلاع على أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي والمستجدات في هذا المجال الحيوي الذي يتزايد تأثيره بصورة مستمرة في حياة الأفراد والمجتمعات.
محاضرات افتراضيةيذكر أن المشاركين الذين ينتمون لأكثر من 25 دولة في العالم، خضعوا في بلدانهم لتدريبات اشتملت على 10 محاضرات افتراضية لتأهيل المشاركين للاختبار العملي وورشة عمل لتدريب المشاركين على كيفية استخدام منصة ZINDI.
وشاركت كل دولة بفريق واحد مكوّن من 4 طلاب بحد أقصى، وذلك لتحفيز الطلاب على الانخراط في هذا المجال وتمليكهم المعرفة اللازمة.