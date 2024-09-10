تكنولوجيا: هواتف iPhone 16 تدعم الشحن بقدرة 25W عبر MagSafe

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل سلسلة هواتف iPhone 16 في حدث عقد اليوم بترقية في الشحن عبر MagSafe، حيث يدعم الجيل الجديد الشحن بقدرة 25W.

يمكن لمستخدمي الإصدارات الجديدة من سلسلة iPhone 16 إستخدام شاحن بقدرة 30W لدعم هذه الإصدارات بالشحن بقدرة 25W.

وتعد هذه ترقية في تقنية الشحن مقارنة بالجيل السابق من هواتف الأيفون الذي انطلق بقدرة شحن 15W فقط، كما تعد هواتف iPhone 16 أولى الإصدارات من هواتف الأيفون التي تنطلق بميزة دعم الشحن السريع عبر نظام ‌MagSafe‌.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 30 دقيقة، وذلك بإستخدام شاحن بقدرة 30W، أو بقدرة أعلى في شواحن MagSafe الجديدة.

كما تدعم الهواتف الشحن اللاسلكي عبر Qi2 بقدرة 15W فقط، على أن يحصل مستخدمي ‌iPhone 16‌ على سرعات أعلى في الشحن بمحولات MagSafe‌ الرسمية من ابل.

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