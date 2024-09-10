تكنولوجيا: تحديث iOS 18.1 ينطلق في أكتوبر لهواتف iPhone 15 Pro وإصدارات ابل الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل خلال فعاليات الحدث الذي انطلق اليوم على خطط الشركة لدفع تحديث iOS 18.1 لهواتف iPhone 15 Pro وإصدارات الشركة الجديدة من سلسلة iPhone 16 في شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم دعم هذه الإصدارات بمميزات منصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence”.

ولقد أطلقت ابل الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.1 للمطوريين اليوم لتبدأ المعاينة قبل دفع التحديث بشكل رسمي.

وتتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في هذا التحديث أدوات الكتابة التي تدعم التدقيق في النصوص، وتلخيص الإشعارات، مع إقتراحات الردود في تطبيق الرسائل.

كما تشمل مميزات الذكاء الإصطناعي القدرة على تسجيل ونسخ المكالمات الهاتفية، وآداة”Clean Up” الجديدة في تطبيق الصور التي تدعم إزالة سريعة للأشياء في الصور.

أيضاً من المقرر أن تتوفر منصة Apple Intelligence في الأجهزة مع ضبط Siri باللغة الإنجليزية فقط في البداية، على أن تدعم ابل مزيد من اللغات لاحقاً منها الصينية، والفرنسية، واليابانية، والإسبانية في العام المقبل.

المصدر